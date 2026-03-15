Martinelli ferma il Venezia capolista: tante parate e porta inviolata. 4 clean sheet in 8 partite

Tommaso Martinelli si sta facendo le ossa in Serie B dopo una prima parte di stagione in cui ha trovato poco spazio tra i pali della Fiorentina. Il portierino classe 2006 infatti è in prestito in Serie B alla Sampdoria che sta lottando per evitare la retrocessione. Ieri la Samp è scesa in campo contro il Venezia capolista in Serie B e Martinelli è stato il miglior in campo.

In una partita che è stato un assalto continuo il giovane portiere ha messo in mostra diverse parate importanti che hanno consentito al Doria di mantenere la porta inviolata e di strappare il pareggio. Dal suo arrivo Martinelli è diventato il titolare in porta ed ha raccolto 4 clean sheet in 8 partite. Inoltre con lui la media punti si è alzata notevolmente visto che con lui in campo i blucerchiati hanno ottenuto: 3 vittorie, 4 pareggi e 1 sola sconfitta

