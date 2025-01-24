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Martinelli saluta Kayode: "In bocca al lupo amico mio, ti voglio bene. Spacca tutto"

Micheal Kayode è un nuovo calciatore del Brentford. Dopo l'annuncio ufficiale da parte della società inglese, il portiere della Fiorentina, Tommaso Martinelli, ha voluto salutare l'ormai ex compagno d...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 gennaio 2025 15:50
Martinelli saluta Kayode: "In bocca al lupo amico mio, ti voglio bene. Spacca tutto" -
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Micheal Kayode è un nuovo calciatore del Brentford. Dopo l'annuncio ufficiale da parte della società inglese, il portiere della Fiorentina, Tommaso Martinelli, ha voluto salutare l'ormai ex compagno di squadra attraverso una storia sul proprio profilo Instagram: "In bocca al lupo amico mio, ti voglio bene. Spacca tutto".

PEDULLÁ: “MAN IN STAND-BY, LA FIORENTINA LAVORA SU ALTRI NOMI. BIRAGHI? VEDIAMO DOPO LA LAZIO”

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