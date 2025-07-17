Martinelli: "Fare il secondo della squadra che tifo e della mia città è un orgoglio, Firenze ci sta dietro"

Il secondo portiere della Fiorentina Tommaso Martinelli ha lasciate alcune dichiarazioni al canale ufficiale della Fiorentina, queste le sue parole:"Oggi abbiamo spinto tanto, abbiamo fatto forza fuor...

Il secondo portiere della Fiorentina Tommaso Martinelli ha lasciate alcune dichiarazioni al canale ufficiale della Fiorentina, queste le sue parole:

"Oggi abbiamo spinto tanto, abbiamo fatto forza fuori e poi qualche tuffo in campo. Il ritiro sta andando molto bene, bisogna continuare così. Ogni giorno vedere tanti tifosi per noi è un onore, significa che la città sta dietro a noi e ci tifa, questo per noi è il massimo. Per me giocare con questa maglia addosso soprattutto nello stadio mi riempie d'orgoglio, è sempre stato il mio sogno, ogni volta che metto sta maglia sono felicissimo.

Quando il mister mi chiederà di giocare risponderò presente. è il mio lavoro che me lo chiede ma soprattutto quello che faccio ogni giorno che me lo chiede. Ogni allenamento cerco di crescere, l'anno scorso sono cresciuto tanto anche a livello umano. Per me essere il vice De Gea è bellissimo, ma soprattutto essere il secondo della mi città e della squadra che tifo è bellissimo"