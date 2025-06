Nazione: “Martinelli vorrebbe restare come vice De Gea, la Fiorentina ha altri piani. C’è lo Spezia”

Tanti i giovani per i quali va scelta la strada migliore per il futuro. Si parte dal curioso caso di Martinelli. Il portierino, reduce da un’annata in cui ha sì appreso tanto lavorando fianco a fianco con De Gea ma non ha quasi mai giocato, ha fatto presente all’area tecnica che la sua priorità è quella di rimanere a Firenze, per fare il vice del fuoriclasse spagnolo.

La società non sembra pensarla così, visto che in queste ore ha preso in seria considerazione una delle tante richieste arrivate sul conto dell’estremo difensore: quella dello Spezia. Se ne riparlerà, anche se prima andrà fatto cambiare parere al diretto interessato. Lo scrive La Nazione.