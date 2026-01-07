7 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 14:32

Martinelli ufficiale in prestito alla Sampdoria fino a giugno 2026, Christensen nuovo vice De Gea

Firenze, stadio A.Franchi, 07.01.2023, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Martinelli ufficiale in prestito alla Sampdoria fino a giugno 2026, Christensen nuovo vice De Gea

Mirko Carmignani

7 Gennaio · 14:01

Aggiornamento: 7 Gennaio 2026 · 14:01

Il talento viola va in prestito in Liguria per riuscire ad avere più minuti vista la titolarità di De Gea a Firenze

Il giovane portiere viola Tommaso Martinelli si è ufficialmente trasferito alla Sampdoria in Serie B in prestito fino al termine della stagione per riuscire ad avere più continuità visto che a Firenze è stato completamente chiuso da David De Gea che ha sempre praticamente giocato tra campionato e Conference.

“L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’A.C.F. Fiorentina i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Martinelli (nato a Bagno a Ripoli, Firenze, il 6 gennaio 2006) si lega al club blucerchiato fino a giugno.”

