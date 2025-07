Sentite Sorrentino: “Martinelli secondo? Errore grande quanto una casa. Deve andare a giocare”

Stefano Sorrentino è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della scelta della Fiorentina di investire Tommaso Martinelli nel ruolo di secondo portiere per la prossima stagione. Queste le sue parole:

“Martinelli? La scelta della Fiorentina secondo me è un errore grande quanto una casa. Un portiere giovane come lui deve andare a giocare, il fatto che sia veramente forte come dicono l’ha dimostrato solo sulla carta. Ha bisogno di fare vedere il suo talento perchè ne ha tantissimo e lo deve far vedere andando a giocare, sbagliando anche. Ho visto tanti portiere essere da pallone d’oro durante la settimana e poi con la pressione in partita non sono riusciti a esplodere. Un ragazzo che ha 50 presenze in Primavera…Io faccio il tifo per lui non lo sto accusando eh perchè ha un grandissimo talento. Io non credo neanche che, con De Gea in casa, la Fiorentina possa alternarli.

Le parole di Pioli sul mercato? Conosco benissimo il mister, è una bellissima persona. Il mercato è lunghissimo e giustamente si prende tre settimane di prova per vedere chi serve e dove deve intervenire la Fiorentina. Sicuramente la società sa già cosa fare però è utile anche questo tempo per vedere cosa serve al mister.”