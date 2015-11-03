Notizie Stefano Sorrentino Fiorentina

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Sorrentino: "Se Martinelli fosse nato altrove avrebbe già 50-60 presenze in Premier o in Liga"
26 novembre 2025 21:54
Sentite Sorrentino: "Martinelli secondo? Errore grande quanto una casa. Deve andare a giocare"
17 luglio 2025 18:34
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