4 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:47

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Repubblica su Martinelli: “E se avesse fatto una papera come Terracciano? La Fiorentina ha già troppi problemi”

Rassegna Stampa

Repubblica su Martinelli: “E se avesse fatto una papera come Terracciano? La Fiorentina ha già troppi problemi”

Redazione

4 Ottobre · 09:47

Aggiornamento: 4 Ottobre 2025 · 09:47

TAG:

Fiorentinamartinelli

Condividi:

di

"I primi a chiedere conto della scelta di schierarlo sarebbe stati proprio quelli che ne invocavano la messa in prova?"

Poche cose raccontano la tendenza del mondo Fiorentina a crearsi problemi in casa come il presunto caso che sta montando attorno a Tommaso Martinelli. Tra social, conferenze stampa e altro, a Stefano Pioli, prima o dopo la partita di Conference League contro il Sigma Olomouc, è stato chiesto: perché in porta non gioca Martinelli?

Con tutto il rispetto: avendo David De Gea nello stesso ruolo, perché l’urgenza di testare il ragazzo? Al posto, che già contro i cechi si giocava un pezzo di panchina, chi avrebbe il coraggio di schierare titolare il portierino classe 2006? Non sarà che, se Martinelli avesse fatto una papera, come peraltro successe l’anno scorso a Terracciano, nella stessa competizione, negli ottavi di finale contro il Panathinaikos, i primi a chiedere conto della scelta di schierarlo sarebbe stati proprio quelli che ne invocavano la messa in prova? La Fiorentina ha già troppi problemi per crearne di inesistenti. Lo riporta Repubblica.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio