Martinelli è il futuro della Fiorentina. Corriere dello Sport: "Successione già decisa, da capire quando avverrà"

Martinelli probabilmente resterà un altro anno in prestito alla Samp

Se si andrà avanti con De Gea, allora Martinelli rimarrà un altro anno in prestito, probabilmente ancora alla Sampdoria dove sta facendo benissimo. Le chiavi della futura porta viola sono del classe 2006, che per molti sarebbe già pronto adesso per ricoprire il ruolo di primo a Firenze. La successione sembra decisa, bisognerà soltanto capire quando avverrà. Lo riporta il Corriere dello Sport.