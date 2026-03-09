DiMarzio riporta: “Iachini potrebbe ripartire dalla Sampdoria, l’ex viola allenerebbe Martinelli”

Secondo quanto riportato da Gianluca DiMarzio, il prossimo allenatore della Sampdoria potrebbe essere un ex viola come Beppe Iachini che era stato avvicinato anche nuovamente alla Fiorentina prima di Vanoli. La squadra blucerchiata è in forte crisi dopo le sconfitte contro Bari e Frosinone e la coppia Foti-Gregucci appare in bilico con il nome di Iachini che risale per una piazza che ha già riportato in A nel 2012 dopo i playoff. Iachini troverebbe così il giovane portiere viola Tommaso Martinelli che sta stupendo positivamente con i doriani.