TMW rivela: “Martinelli spinge per andare alla Sampdoria, formula del prestito secco fino a giugno”

Tommaso Martinelli, come già anticipato da TMW, è destinato a lasciare la Fiorentina a gennaio. Il giovane portiere (classe 2006) è in trattativa con la Sampdoria, pronta ad accoglierlo in prestito secco fino a giugno. Il contratto con i viola resta valido fino al 2029: l’idea del club è farlo crescere altrove, garantendogli continuità.

La negoziazione non è ancora chiusa e mancano alcuni dettagli per arrivare alla stretta finale, ma le parti sono fiduciose. Martinelli spinge per partire dopo i pochi minuti trovati negli ultimi mesi, complice anche la presenza di David De Gea. Se l’operazione andrà in porto, la Fiorentina potrebbe promuovere Oliver Christensen, rientrato dal prestito allo Sturm Graz, come secondo portiere.