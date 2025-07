Nazione: “Spezia su Martinelli ma lui vuole restare alla Fiorentina. Terracciano e Christensen in uscita?”

Il reparto dei portieri, al momento, ha una sola certezza: De Gea sarà il titolare. Per il resto tante sono le opzioni che in questo momento coinvolgono gli altri. Il Monza si sarebbe nuovamente fatto vivo con Pietro Terracciano (contratto in scadenza nel 2026) che potrebbe anche andare in prestito. In un primo momento si parlava di un possibile scambio di prestiti con Cragno, poi non andato a buon fine. Ora lo scenario è cambiato.

Rientra alla base Christensen, dopo la retrocessione (ma il portiere ha disputato una buona stagione) della Salernitana. Su di lui c’è l’interesse del Frosinone. Tutto da capire il futuro di Tommaso Martinelli. Lo Spezia ha chiesto informazioni, anche se lui vorrebbe fare un anno da secondo alle spalle di De Gea. Opzione da valutare, considerato che la società viola preferirebbe mandare a giocare il giovane talento. Lo scrive La Nazione.