Corriere Fiorentino: "Martinelli verrà mandato un altro anno in prestito. Poi il ritorno alla Fiorentina"
Martinelli potrebbe restare alla Samp, ma per lui c'è già una fila di pretendenti
La decisione, d’accordo con De Gea e con chi lo gestisce, è sostanzialmente presa e porta ad un altro anno in prestito dopo i 6 mesi ultra positivi passati alla Sampdoria. Un girone di ritorno nel quale il giovane portiere ha chiuso imbattuto 7 partite su 14 (l’ultima venerdì col Sudtirol, valsa la salvezza doriana) mostrando non solo il potenziale che tutti gli riconoscevano, ma anche una personalità e un’attitudine sorprendenti considerando i 20 anni appena compiuti.
L’idea è chiara insomma: un’altra stagione da titolare altrove (magari rinnovando l’accordo con la Sampdoria, ma c’è già la fila di pretendenti) per poi prendersi la porta della sua Fiorentina e raccogliere l’eredità del suo «fratello» (maggiore) De Gea. Lo scrive il Corriere Fiorentino.