De Gea protagonista a Verona. Ma il suo futuro alla Fiorentina resta in bilico

David De Gea è stato senza ombra di dubbio il migliore in campo di Hellas Verona-Fiorentina. Ha tenuto in piedi i gigliati al Bentegodi a suon di parate di alto livello, sfoderando pertanto la sua miglior versione (almeno di quest’anno). La prestazione si rispecchia soprattutto nei numeri registrati da Sofascore. De Gea in totale ha effettuato 8 parate: 4 in area di rigore, 1 respinta con i pugni e 3 prese alte.

Con la sua performance contro gli scaligeri l’ex Manchester United ha riacceso i riflettori su di sé ma la Fiorentina aveva un’aspettativa diversa, molto alta nei suoi confronti (e non solo ovviamente, quest’anno tutta la squadra ha deluso). Da capire quindi se il suo futuro sarà a tinte viola o meno. La società a fine stagione tirerà una linea e rifletterà su tutti i calciatori presenti in rosa.

Secondo Tuttosport lo spagnolo è finito già da qualche tempo nei radar di diversi club tra cui quelli della Juventus perché viene considerato un portiere affidabile ma allo stesso tempo abbordabile. Il portiere della Fiorentina David De Gea a La Gazzetta dello Sport qualche giorno fa ha dichiarato: “Ho ancora due anni di contratto e qui sto bene”. Ma ogni scenario nonostante un contratto in scadenza nel 2028 a 3 milioni di ingaggio l’anno, resta aperto. Da ricordare che tornerà anche Tommaso Martinelli, il promettente classe 2006 cresciuto nel vivaio viola che attualmente si trova in prestito alla Sampdoria.

Ma adesso non è tempo di valutazioni in casa Fiorentina, c’è una salvezza da raggiungere (anche aritmeticamente) il prima possibile. Ma non solo, c’è anche una Conference League in cui andare avanti, per provare a regalarsi uno stimolante finale di stagione, e chissà forse anche un trofeo nell’anno del centenario del club, che renderebbe meno nefasta quest’annata calcistica.