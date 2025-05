Vannucchi: “Il mio modello è Courtois. Questo premio è un grande orgoglio, devo molto alla Fiorentina”

La porta della Fiorentina appare ben coperta sia per il presente che per il futuro. In questa stagione, David De Gea ha garantito sicurezza tra i pali con interventi di altissimo livello, dimostrandosi una garanzia per la retroguardia viola.

Nel frattempo crescono i talenti del vivaio, come Tommaso Martinelli e Tommaso Vannucchi. Proprio quest’ultimo ha ricevuto un importante riconoscimento: il premio ai “Primavera 1 Best Awards”. Intervistato da Sportitalia, il giovane portiere ha espresso la sua gratitudine:

“Ringrazio tutti per questo bellissimo premio. A dire il vero, la mia passione per il calcio è nata un po’ per caso, ma il merito va soprattutto ai miei nonni, che mi mettevano spesso un pallone tra i piedi. Ricevere questo riconoscimento è un’emozione grandissima e devo molto alla Fiorentina, che ha sempre creduto in me. Il mio modello? Courtois, senza dubbio.”