Notizie Vannucchi Fiorentina

Ufficiale, Vannucchi al Pontedera. Il portiere classe 2007 della Fiorentina si trasferisce in prestito secco
16 luglio 2025 16:19
Vannucchi: “Il mio modello è Courtois. Questo premio è un grande orgoglio, devo molto alla Fiorentina”
19 maggio 2025 18:56
Il portiere viola Vannucchi convocato in azzurro con la nazionale U18 che affronterà la Svizzera
08 novembre 2024 17:45
Vannucchi: "Spero che l'Empoli farà una grande gara, il derby fa storia a sé"
28 settembre 2024 18:29
La Fiorentina cambia all'ultimo: Nico Gonzalez va in panchina al posto di Vannucchi
18 gennaio 2024 19:54
Spalletti regala un sogno al 2007 della Fiorentina Vannucchi, sostituisce Provedel in nazionale
12 ottobre 2023 11:15
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