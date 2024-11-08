Il portiere viola Vannucchi convocato in azzurro con la nazionale U18 che affronterà la Svizzera

La Nazionale Under 18, dopo aver affrontato i Paesi Bassi a settembre (due sconfitte: 2-0 e 1-0) e l'Austria a ottobre, tornerà in campo per una doppia amichevole contro i pari età della Svizzera, gio...

La Nazionale Under 18, dopo aver affrontato i Paesi Bassi a settembre (due sconfitte: 2-0 e 1-0) e l'Austria a ottobre, tornerà in campo per una doppia amichevole contro i pari età della Svizzera, giovedì 14 (ore 15, diretta streaming su Vivo Azzurro TV) e domenica 17 novembre (alle ore 11), rispettivamente a Novarello e allo stadio "Vittore Anessi" di Gavirate (VA).

Il tecnico Daniele Franceschini ha convocato 22 calciatori, tutti nati nel 2007 ad eccezione del 2008 Andrea Michieletto.

Portieri: Massimo Pessina (Bologna), Tommaso Vannucchi (Fiorentina);

Difensori: Cristian Cama (Roma), Mattia Cappelletti (Milan), Federico Colombo (Milan), Alessandro De Luca (Bologna), Giovanni Lauricella (Empoli), Mattia Pellini (Torino), Nicolas Trabucchi (Parma), Francesco Verde (Juventus);

Centrocampisti: Giacomo Arduini (Roma), Filippo Bertaccini (Cesena), Davide Bono (Atalanta), Federico Coletta (Roma), Guido Della Rovere (Bayern Monaco), Alessandro Di Nunzio (Roma), Matteo Mantini (Inter), Francesco Panico (Roma);

Attaccanti: Giovanni Chiricallo (Sassuolo), Alessandro Adriano Crimaldi (Bochum), Andrea Michieletto (Atalanta), Andrea Orlandi (Empoli).

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