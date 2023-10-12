Spalletti regala un sogno al 2007 della Fiorentina Vannucchi, sostituisce Provedel in nazionale

Il portiere della Fiorentina Vannucchi sta vivendo un sogno, infatti si trova nel ritiro azzurro in sostituzione di Provedel

La Gazzetta racconta come la stagione dell'Italia entra nel vivo. Il c.t. ha continuato le prove tattiche di 4-3-3: mancando Provedel, s’è aggregato il portiere della Fiorentina Vannucchi. Davanti a Donnarumma, la linea difensiva per Malta potrebbe essere composta da Darmian, Mancini, Bastoni e Dimarco. In mezzo, con Locatelli, probabili Tonali e uno tra Frattesi e Barella. In attacco si va verso un tridente Berardi-Raspadori-Kean. Solo panchina per i viola Biraghi e Bonaventura

L'ATTACCO DI ZAZZARONI

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