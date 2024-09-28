Vannucchi: "Spero che l'Empoli farà una grande gara, il derby fa storia a sé"

L'ex capitano empolese ha detto la sua opinione sulla gara di domani del Castellani tra viola ed azzurri alle 18

A Lady Radio è intervenuto l'ex centrocampista dell'Empoli Ighli Vannucchi che ha presentato la gara di domani: "Il calcio è cambiato, a me piace di meno perché è tutto schematico mentre ai miei tempi c'era più estro. A me piaceva essere libero di agire in campo senza pressioni mentre ora sto vedendo pochi giocatori di fantasia e tanti allenatori che limitano il talento, preferiscono mettersi in mostra e vogliono che rispettino i loro schemi. Ancellotti è l'unico che lascia i giocatori liberi di far fruttare il loro talento."

Su Kean: "Il suo atteggiamento è fantastico, lavora benissimo e capisci la sua grinta dalle esultanze in campo. Spero continui così perché se la Fiorentina ci punta seriamente, fa un affare enorme."

Su Ikoné : "Per me ha talento, è uno dei migliori nel dribbling, sposta la palla velocemente ed ha una grande frequenza di passo. Per me il suo limite è quando deve concretizzare o fare l'ultimo tocco, lì si perde."

Sulla partita: "Spero sarà uno spettacolo, io propendo di più per l'azzurro quindi spero che l'Empoli farà una grande gara, ma mi auguro in generale che sarà un derby di alto spessore".

Sull'Empoli: "Ad Empoli sanno creare calcio e si vede perché sfornano giocatori di continuo, è meglio dell'Ajax. Ci sono persone competenti ed hanno la cultura del lavoro per trovare e far crescere i giocatori."

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