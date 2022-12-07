TMW, Fiorentina blinda la stellina Vannucchi: pronto contratto da professionista. Su di lui c'era il PSG

La Fiorentina blinda uno dei migliori talenti del futuro del calcio italiano ed europeo. Si tratta del giovanissimo portiere, classe 2007, Tommaso Vannucchi. Secondo quanto riportato da TMW, l'estremo...

La Fiorentina blinda uno dei migliori talenti del futuro del calcio italiano ed europeo. Si tratta del giovanissimo portiere, classe 2007, Tommaso Vannucchi. Secondo quanto riportato da TMW, l'estremo difensore aveva una proposta da parte del Paris Saint-Germain. Il ragazzo però è convinto del suo futuro in viola e in Italia ed è pronto per firmare il primo contratto pro coi gigliati. Una promessa considerata dagli addetti ai lavori uno dei possibili portieri più importanti del futuro del calcio europeo.

ABODI CONFERMA LA VITTORIA DI COMMISSO: “NO ALLE RATEIZZAZIONI NEL RISPETTO DELL’EQUA COMPETIZIONE”

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