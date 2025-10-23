23 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 16:55

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Monti: “De Gea appare in chiara difficoltà. Non fare giocare Martinelli stasera è un errore”

News

Monti: “De Gea appare in chiara difficoltà. Non fare giocare Martinelli stasera è un errore”

Redazione

23 Ottobre · 14:56

Aggiornamento: 23 Ottobre 2025 · 14:56

TAG:

#FiorentinaDe GeaGianfranco Montimartinelli

Condividi:

di

Il noto tifoso viola Monti si proietta sulla gara di stasera tra Rapid Vienna e Fiorentina ed esamina la situazione Martinelli

Gianfranco Monti al Pentasport di Radio Bruno ha detto la sua sulla Fiorentina, e sulla gara di oggi:

“La Fiorentina non ha più bisogno di chiacchere, ora serve una vittoria, che giochi come gli pare. Oggi non sarebbero solo 3 punti per la Conference, ma farebbero comodo a tutti”.

Su Gud e Fagioli: “La risposta che voglio la cerco in Gudmundsson, che ci deve dare una mano. Ti sono venuti a mancare un paio di giocatori cruciali, come Gumdundsson e Fagioli. L’ex Genoa per noi è stata una grandissima mancanza, e Fagioli non è stato agevolato dalla posizione che Pioli ha provato a dargli oggi ho fiducia nei giovani come Ndour e Fortini”

Su Martinelli: “Mi dispiace che non giochi uno come Martinelli, io lo avrei messo in campo oggi. Se non dai fiducia a questi ragazzi adesso, dato che non affronti il Real Madrid. Tra l’altro nelle ultime si può dire qualcosa anche su De Gea.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio