Attesi solamente 10mila spettatori per la sfida di Conference contro il Lask. Palladino si affida a Kean per volare agli ottavi

La Fiorentina stasera si gioca un possibile match point per il passaggio diretto agli ottavi di Conference League. Questa notte sarà una serata speciale per il portiere nato e cresciuto nella "cantera...

La Fiorentina stasera si gioca un possibile match point per il passaggio diretto agli ottavi di Conference League. Questa notte sarà una serata speciale per il portiere nato e cresciuto nella "cantera" viola: Tommaso Martinelli, portiere classe 2006 che esordirà in Europa dal 1' minuto. Nonostante questo, il popolo gigliato sembra scaldarsi poco per le faccende europee, difatti per la sfida contro il Lask in programma alle 18.45, sono attesi circa 10mila spettatori.

Lo scrive la Gazzetta dello Sport, che poi si occupa anche di analizzare i possibili protagonisti della Fiorentina per questa sfida casalinga: Palladino punterà su Moise Kean, affiancato probabilmente da Lucas Beltran. Scelte da partita importante per il tecnico viola, che vuole evitare a tutti i costi di finire ai playoff, qualificandosi subito per le fasi finali.

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