Ancora panchina per Martinelli: fin qui 0 minuti in stagione, tenerlo alla Fiorentina è stato un errore

Si giocherà questa seraalle 18:45 all'Allianz Stadio di Vienna la partita tra Fiorentina e Rapid Vienna. Partita valevole per la seconda giornata di Conference League. In conferenza stampa Stefano Pio...

Si giocherà questa seraalle 18:45 all'Allianz Stadio di Vienna la partita tra Fiorentina e Rapid Vienna. Partita valevole per la seconda giornata di Conference League. In conferenza stampa Stefano Pioli ha rivelato che farà diverse rotazioni in vista dei tanti impegni di queste settimane. Chi non si siederà in panchina però sarà David De Gea che giocherà ancora come titolare. A farne le spese Tommaso Martinelli che resterà ancora seduto a guardare la partita con i compagni in panchina.

Martinelli fin qui ha giocato 0 minuti in stagione, in porta infatti ha sempre giocato il portierone spagnolo. Eppure quando in estate Martinelli era stato promosso a secondo portiere ci si aspettava che giocasse quantomeno le partite di Conference League. Invece fin qui in panchina anche contro Polyssia e Sigma Olomuc. Vero che il momento viola è delicato, ma se non ci si fida a far giocare Martinelli contro queste squadre quando si pensa di farlo giocare? Se non si ha il coraggio di lanciare i giovani meglio mandarli in prestito.

Se poi la valutazione è di tipo tecnico e si ritiene che Martinelli sia ancora molto indietro e non all'altezza è ancor peggio. Vuol dire che la scelta di tenerlo in estate è ancora più folle e che la Fiorentina non ha un secondo portiere all'altezza. Qualunque sia il motivo per cui Martinelli non gioca mai, una cosa è certa: tenerlo in estate è stato un grosso errore