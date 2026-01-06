6 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:31

Nazione: “Martinelli giocherà nella Samp. In serata a Genova per visite mediche e firma”

Rassegna Stampa

Lascia la Fiorentina in prestito secco

Tommaso Martinelli si trasferisce alla Sampdoria in prestito secco. Alla corte di Gregucci, il portiere (2006) si giocherà le proprie chance in un duello già aperto con l’ex viola Ghidotti per una maglia da titolare. L’obiettivo è quello di essere protagonista nella seconda parte del campionato cadetto e rientrare a Firenze con un bagaglio di esperienza maggiore. Martinelli è atteso in serata a Genova per visite mediche e firma sul contratto. Sarà subito a disposizione per la trasferta di sabato ad Avellino. Lo scrive La Nazione.

