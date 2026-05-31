Il Mattino: "Martinelli nel mirino dell'Avellino. Biancoverdi interessati anche a Braschi e Kouadio"

Tre calciatori viola sono finiti nelle mire dell'Avellino

Non solo Braschi e Kouadio nel mirino dell'Avellino: anche Martinelli sarebbe infatti sulla lista degli irpini per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione.

Il giovane portiere è reduce da una breve ma fruttuosa esperienza in B alla Sampdoria, che gli è valso l'interesse del ds dei biancoverdi Aiello, in cerca di un profilo giovane tra i pali. L'eventuale partenza di Martinelli avverrebbe a condizioni specifiche: il prestito e la permanenza di De Gea, il cui futuro in riva all'Arno appare però incerto. Lo scrive Il Mattino.