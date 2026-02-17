17 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 23:10

Stop forzato per Martinelli: evidenziata una lesione di primo grado al retto femorale destro

17 Febbraio · 22:04

Stop forzato per il giovane talento: lesione al retto femorale destro per Martinelli, recupero già iniziato insieme a Pierini

Infortunio per Tommaso Martinelli, portiere della Fiorentina attualmente in prestito alla Sampdoria. Il giocatore ha svolto oggi gli esami strumentali, la società della Sampdoria ha affermato che hanno evidenziato una lesione di primo grado al retto femorale destro. Di seguito il comunicato:

“Gli esami strumentali ai quali sono stati sottoposti Tommaso Martinelli e Nicholas Pierini hanno evidenziato rispettivamente una lesione di primo grado al retto femorale destro e una lesione di secondo grado all’adduttore della coscia sinistra. I due, infortunatisi nel corso della partita di sabato, hanno già avviato i rispettivi programmi di recupero fisioterapico”.

