Dalla Turchia: "Italiano vuole ricomporre il duo con Vlahović che fece sognare Firenze"

Il tecnico avrebbe indicato il centravanti serbo tra i rinforzi richiesti al Besiktas. Nel mirino anche altri ex giocatori già allenati

Vincenzo Italiano guarda al passato per costruire il futuro del suo Beşiktaş. Secondo quanto riportato dal giornalista turco di A Spor, Efecan Öztaş, il tecnico avrebbe inserito anche alcuni giocatori già allenati in precedenza nel rapporto sui trasferimenti consegnato alla dirigenza del club di Istanbul.

Tra i nomi che spiccano nella lista c'è quello di Dušan Vlahović, attaccante serbo che proprio durante la sua esperienza alla Fiorentina ha completato il percorso di consacrazione che lo ha portato tra i centravanti più apprezzati del panorama europeo. Un profilo di grande prestigio per il Beşiktaş, anche se la trattativa viene descritta come particolarmente complessa per motivi economici e per la concorrenza internazionale.

Ma Vlahović non sarebbe l'unico ex pupillo nel mirino dell'allenatore. Sempre secondo le indiscrezioni provenienti dalla Turchia, Italiano starebbe monitorando anche altri tre calciatori con cui ha già lavorato in passato. Tra questi figurerebbe anche un esterno offensivo, segnale della volontà del tecnico di affidarsi a giocatori che conoscono già i suoi principi di gioco e le sue richieste tattiche.

Per il momento si tratta di indiscrezioni di mercato, ma il nome di Vlahović è già sufficiente per accendere la fantasia dei tifosi del Beşiktaş e, allo stesso tempo, riportare alla mente dei sostenitori della Fiorentina uno dei protagonisti più discussi e talentuosi degli ultimi anni.