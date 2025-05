Farioli a Firenze, indizio Viola? cena con Tramontano accende i riflettori sulla panchina della Fiorentina

Occhi puntati su Francesco Farioli, nome che sta circolando con sempre maggiore insistenza come possibile protagonista del nuovo corso della Fiorentina. L’ultima novità alimenta ulteriormente le voci: secondo quanto riportato da Toscana TV, l’allenatore toscano è stato avvistato a Firenze in serata, mentre cenava in un noto ristorante del centro storico insieme a Gianfranco Tramontano, ex capo scouting viola, quest’ ultimo peraltro non rimasto in buoni rapporti con il DS Daniele Pradè. Un semplice incontro tra amici o un possibile futuro a tinte viola? La presenza di Farioli in città, in un momento in cui la Fiorentina è alla ricerca del profilo giusto per la propria panchina, non è certo passata inosservata.

Nato nel 1989 a Barga, in provincia di Lucca, Farioli è uno dei tecnici italiani più promettenti della nuova generazione. Nonostante la giovane età, ha già alle spalle un percorso internazionale di rilievo. Dopo gli studi in filosofia e una lunga esperienza da preparatore dei portieri, Farioli ha mosso i primi passi nel mondo del calcio professionistico grazie alla collaborazione con Roberto De Zerbi, seguendolo a Benevento e poi al Sassuolo. È proprio lì che ha iniziato a farsi notare per la sua visione moderna e propositiva del calcio.

Nel 2021 è arrivata la chiamata del Fatih Karagümrük, club della Super Lig turca. Farioli ha stupito tutti con il suo calcio offensivo e organizzato, riuscendo a ottenere risultati oltre le aspettative. Dopo quella prima esperienza, si è trasferito all’Alanyaspor, sempre in Turchia, dove ha confermato le sue capacità gestionali e tattiche, lavorando anche con profili internazionali.

Dopo un anno positivo al Nizza in Ligue1 il passo successivo è stato ancora più ambizioso: nel 2024 è stato scelto dall’Ajax, uno dei club più prestigiosi al mondo per storia e filosofia calcistica. Sebbene l’avventura ad Amsterdam sia stata breve e condizionata da una situazione societaria e tecnica complessa, Farioli ha comunque avuto modo di confrontarsi con un ambiente di altissimo livello, ampliando ulteriormente le sue competenze e il proprio respiro internazionale.

Farioli, con la sua preparazione, la conoscenza del calcio europeo e la voglia di affermarsi in Italia, potrebbe rappresentare una scelta affascinante e in linea con una visione a lungo termine. Il fatto di non aver mai nascosto il suo tifo per la Fiorentina, potrebbe rendere questa sfida ancora più sentita. Al momento solo una delle tante ipotesi, ma la sua presenza in città è un elemento che alimenta l’attesa.