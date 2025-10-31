Sarri: “A Cataldi ha fatto bene l’aria di Firenze. Se avesse un motore superiore sarebbe da Big”

Danilo Cataldi si è ripreso la Lazio e un ruolo da protagonista nel centrocampo biancoceleste. Il regista romano, tifoso laziale sin da bambino, è tornato al centro del progetto grazie alla fiducia di Maurizio Sarri, che a Sky Sport ha parlato del percorso di crescita del suo giocatore, ricordando anche la parentesi alla Fiorentina.

“Per un romano, qualunque sia la fede, giocare a Roma non è mai semplice, anzi. Alla fine a Danilo fare un anno alla Fiorentina, fuori dal suo ambiente, gli ha fatto decisamente bene”, ha spiegato Sarri.

Il tecnico toscano ha poi aggiunto: “Cataldi è un giocatore veramente forte dal punto di vista tecnico. Forse gli manca un pizzico di cilindrata, nel senso che se avesse un motore leggermente superiore di quello che ha, sarebbe davvero un centrocampista da big”.

Un riconoscimento importante per Cataldi, che dopo la positiva stagione in viola è tornato a Roma più maturo e consapevole, diventando un punto fermo della Lazio di Sarri.