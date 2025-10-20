20 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:30

Nazione: “Firenze non merita di essere ultima in classifica. La piazza ribolle, basta alibi e appelli”

Se il vento non cambia, dirigenza costretta ad intervenire

Sette giornate di campionato e appena tre punti. Roba da non credere, un ruolino di marcia che nessuno in estate avrebbe mai immaginato. Piena zona retrocessione e tutto quel che ne consegue. Perché in questo caso, al di là del gioco e dei problemi palesati, la questione, se non lo è già, rischia di diventare una questione mentale. Le incertezze, l’assenza di autostima, la paura che si affaccia, una sorta di gorgo da cui diventa sempre più difficile uscire. Più passa il tempo e più è complicato tornare a galla. Può darsi che la sosta abbia finito per caricare ancora di più una sfida che già a livello psicologico era particolarmente insidiosa. Ma il nodo non è certo questo. I numeri sono impietosi, Firenze non merita di essere ultima in classifica.

Se qualcosa non accade, se nel giro delle prossime due settimane il vento non dovesse cambiare, allora la dirigenza sarebbe costretta ad intervenire. Intendiamoci, Pioli non è il solo ad avere delle responsabilità anche se alcune sue scelte non ci hanno convinto fino in fondo. C’è la società, ma ci sono anche i giocatori, perché alla fine sono loro che vanno in campo, sono loro che dovrebbero mettere in pratica le indicazioni dell’allenatore. La piazza ribolle, la pazienza si sta pian piano esaurendo. Vincere o morire, di alibi e di appelli non ce ne saranno più. Lo scrive La Nazione.

