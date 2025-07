Quel silenzio pieno d’amore: Pioli sui social rende omaggio all’amico Celeste Pin

Un gesto semplice, ma carico di significato. L’allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, ha voluto ricordare l’ex compagno di squadra Celeste Pin, scomparso ieri all’età di 64 anni, con una storia Instagram dal forte impatto emotivo: una foto senza commento di un giovane Pin, ai tempi in cui vestiva la maglia viola con fierezza.

I due avevano condiviso lo spogliatoio della Fiorentina tra il 1989 e il 1991, quando Pioli era un giovane difensore appena arrivato a Firenze e Pin già un punto fermo della retroguardia gigliata. Il legame umano e sportivo nato in quegli anni è rimasto vivo nel tempo, e il gesto di oggi lo ha dimostrato in modo silenzioso ma toccante.

Celeste Pin, stopper arcigno e generoso, ha rappresentato per anni lo spirito di una Fiorentina combattiva e appassionata. Oltre 200 presenze in maglia viola, una finale di Coppa UEFA raggiunta nel 1990, e l’amore incondizionato dei tifosi che non lo hanno mai dimenticato. La sua improvvisa scomparsa ha lasciato sgomenti non solo i tifosi, ma anche molti ex compagni, dirigenti e protagonisti del calcio italiano.