Nazione: “Commisso potrebbe scegliere di tornare a Firenze per Fiorentina-Napoli”

A maggio Commisso aveva detto che sarebbe tornato a settembre

A maggio Rocco Commisso aveva detto che sarebbe tornato a Firenze a settembre. Quando? Ancora non si sa. Chissà che non scelga di tornare per sabato 13, giorno di Fiorentina-Napoli. In ogni caso gli impegni non gli mancheranno, a partire dal conoscere Stefano Pioli faccia a faccia, per ora conosciuto solo attraverso telefonate.

Spazio, poi, allo stadio, il cui dibattito si fa sempre più caldo, e, infine, ai tifosi coi quali c’è un rapporto da ricucire dopo le scintille di primavera. La stagione chiusa con il sesto posto aveva portate alle contestazioni verso Pradè e Palladino. Commisso aveva risposto senza giri di parole. Il tempo, forse, è maturo per voltare pagina. Commisso sa che il rientro a Firenze potrebbe essere il segnale di un nuovo inizio. Lo scrive La Nazione.

