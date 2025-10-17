17 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:47

Sentite Toni: “A Firenze senza l’amore della gente, non si va da nessuna parte”

Sentite Toni: "A Firenze senza l'amore della gente, non si va da nessuna parte"

17 Ottobre

Aggiornamento: 17 Ottobre 2025 · 10:15

"Pioli fatica a mettere in pratica l'idea di gioco con cui era partito"

L’ex calciatore Luca Toni ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport, ecco le sue parole sulla Fiorentina: “Cosa succede a Firenze? Premetto che non parlo di certezze, ma esprimo un’opinione basata su una sensazione. Secondo me Pioli era partito con un’idea di gioco poi, visti dal vivo tutti i calciatori a disposizione e considerate le loro caratteristiche, magari fa fatica a mettere in pratica quell’idea. Per trovare entusiasmo, serve una bella vittoria. I tifosi sono in rotta con il club, la squadra non sta andando bene, la certezza è che ci si deve ricompattare. A Firenze, senza l’amore della gente, non si va da nessuna parte».

