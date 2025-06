Repubblica rivela: “Pioli-Fiorentina, il 12 o 13 luglio la presentazione ufficiale”

Stefano Pioli si avvicina sempre più alla Fiorentina. Nella giornata di ieri è arrivata la separazione ufficiale dall’Al Nassi, con un comunicato della società araba diffuso in mattinata. Il via libera dal club arabo, per nulla scontato ma frutto di un lungo lavoro di pazienza e diplomazia per far sì che tutto avvenisse serenamente e senza strascichi, è il primo tassello di un iter legale, burocratico e di ufficialità che si completerà nei prossimi giorni.

La presentazione ufficiale? Alla fine della prossima settimana, ma più probabilmente in quella successiva, che sfocerà nel week end del 12-13 luglio – data in cui i giocatori si ritroveranno al Viola Park per test fisici e prima parte del ritiro — ci sarà la presentazione ufficiale alla stampa, antipasto dei primi allenamenti sul campo. Lo riporta Repubblica.