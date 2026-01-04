“Credere nei sogni cambia le storie”: Tommy, il bambino di Lodi che ha commosso il Franchi

Tra i tanti volti presenti oggi sugli spalti dello Stadio Artemio Franchi, ce n’era uno che ha colpito più di tutti. È quello di Tommy, il giovanissimo tifoso viola arrivato da Lodi, diventato ormai noto per la sua storia di amore incondizionato verso la Fiorentina. A renderlo protagonista, un cartellone che teneva tra le mani con un messaggio semplice ma potentissimo: “Credere nei sogni cambia le storie”.

Tommy si era fatto conoscere nei mesi scorsi per le difficili esperienze vissute tra i banchi di scuola, dove veniva deriso dai coetanei a causa della sua fede calcistica, legata a una squadra spesso sconfitta nei fine settimana. Una situazione che avrebbe potuto spingere chiunque, soprattutto alla sua età, a cambiare passione. Ma non lui. Tommy è rimasto fedele alla Fiorentina, seguendo sempre il proprio cuore.

La società viola ha deciso di premiarlo per questo attaccamento autentico, invitandolo allo stadio insieme alla sua famiglia per vivere da vicino una giornata speciale. E la sorpresa non si è fermata sugli spalti. Al termine della gara, il Team Manager Ottaviani lo ha accompagnato negli spogliatoi, dove il giovane tifoso ha potuto incontrare alcuni giocatori della prima squadra.

Un momento carico di emozione: Dodô, Lezzerini, che gli ha regalato i suoi guantoni, e Martinelli, che gli ha donato la propria maglia. Doni dal valore enorme per Tommy, che sogna di diventare portiere e che ha vissuto attimi destinati a restare impressi per sempre.

Durante il viaggio di ritorno verso la Lombardia, la madre Vania ha affidato ai social un messaggio toccante, ringraziando la Fiorentina per aver trasformato una giornata di calcio in un ricordo indelebile. Una storia che dimostra come, a volte, credere davvero nei sogni possa cambiare il corso delle cose.