5 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 00:18

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
“Credere nei sogni cambia le storie”: Tommy, il bambino di Lodi che ha commosso il Franchi

News

“Credere nei sogni cambia le storie”: Tommy, il bambino di Lodi che ha commosso il Franchi

Redazione

4 Gennaio · 23:42

Aggiornamento: 4 Gennaio 2026 · 23:49

TAG:

cremoneseFiorentinaFirenzeTommy

Condividi:

di

Dalla sofferenza a scuola all’abbraccio della Fiorentina: una giornata indimenticabile per il piccolo tifoso viola

Tra i tanti volti presenti oggi sugli spalti dello Stadio Artemio Franchi, ce n’era uno che ha colpito più di tutti. È quello di Tommy, il giovanissimo tifoso viola arrivato da Lodi, diventato ormai noto per la sua storia di amore incondizionato verso la Fiorentina. A renderlo protagonista, un cartellone che teneva tra le mani con un messaggio semplice ma potentissimo: “Credere nei sogni cambia le storie”.

Tommy si era fatto conoscere nei mesi scorsi per le difficili esperienze vissute tra i banchi di scuola, dove veniva deriso dai coetanei a causa della sua fede calcistica, legata a una squadra spesso sconfitta nei fine settimana. Una situazione che avrebbe potuto spingere chiunque, soprattutto alla sua età, a cambiare passione. Ma non lui. Tommy è rimasto fedele alla Fiorentina, seguendo sempre il proprio cuore.

La società viola ha deciso di premiarlo per questo attaccamento autentico, invitandolo allo stadio insieme alla sua famiglia per vivere da vicino una giornata speciale. E la sorpresa non si è fermata sugli spalti. Al termine della gara, il Team Manager Ottaviani lo ha accompagnato negli spogliatoi, dove il giovane tifoso ha potuto incontrare alcuni giocatori della prima squadra.

Un momento carico di emozione: Dodô, Lezzerini, che gli ha regalato i suoi guantoni, e Martinelli, che gli ha donato la propria maglia. Doni dal valore enorme per Tommy, che sogna di diventare portiere e che ha vissuto attimi destinati a restare impressi per sempre.

Durante il viaggio di ritorno verso la Lombardia, la madre Vania ha affidato ai social un messaggio toccante, ringraziando la Fiorentina per aver trasformato una giornata di calcio in un ricordo indelebile. Una storia che dimostra come, a volte, credere davvero nei sogni possa cambiare il corso delle cose.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Vania Franchi (@vanymama_teaches)

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio