Yacine Adli: Il grande ex di San Siro anche a Firenze non dimentica mai lo spirito di squadra

Il francese per molto tempo quest'anno fuori dalle rotazioni causa un fastidioso infortunio ha voluto ospitare compagni e staff a casa sua

Yacine Adli sarà il grande protagonista della partita di sabato a San Siro, quando la Fiorentina affronterà il Milan. Nonostante il suo breve periodo con i rossoneri, il centrocampista francese è stato una figura chiave nello spogliatoio, sempre pronto a cementare i legami tra i compagni con pranzi e cene conviviali.

Proprio nella settimana che lo porta a confrontarsi con il suo passato, Adli ha voluto organizzare un momento speciale per i suoi attuali compagni di squadra, invitandoli con le famiglie a casa sua, una splendida villa che domina Firenze dall'alto. Lunedì, la casa si è trasformata in un’oasi di allegria e relax, con quasi tutti i compagni presenti, insieme a membri dello staff, come i magazzinieri, che si occupano della squadra. Il giardino, con gonfiabili per i bambini, è stato un successo tra i baby viola.

Nonostante il cambio di maglia, l’impegno di Adli nel rafforzare lo spirito di gruppo e nel mantenere alto il morale della squadra è rimasto intatto, insieme al sostegno della sua famiglia. Un bel gesto che dimostra come la vera forza di un giocatore stia nel creare legami, al di là delle maglie che indossa. Di seguito il post Instagram che Rolando Mandragora ha dedicato alla festa a casa del "Pittore"