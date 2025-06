Biraghi premiato alla festa della Curva Fiesole come “Capitano per Sempre”

Si sta svolgendo in queste ore allo stadio Artemio Franchi la tradizionale Festa della Curva Fiesole, l’evento che chiude simbolicamente la stagione sportiva anche per i tifosi della Fiorentina, un appuntamento sentito e partecipato da tutta la tifoseria gigliata.

Tra i protagonisti saliti sul palco anche Cristiano Biraghi, ex capitano viola oggi al Torino. Accolto con calore dai presenti, Biraghi ha ricevuto una targa celebrativa dai gruppi organizzati della Curva Fiesole, come riconoscimento per l’attaccamento dimostrato alla maglia durante gli anni trascorsi a Firenze.

Il futuro del terzino sembra ormai segnato: il Torino è pronto a riscattarlo per la cifra simbolica di un milione di euro, confermando così la sua permanenza in granata dopo l’ultima stagione.

Foto toronews.net

Biraghi con il pugile fiorentino Fabio Turchi