Zio Cobolli: “Tatuaggio del giglio? È per la città, ha Firenze nel cuore”

26 Novembre · 09:43

Lo zio di Cobolli parla del tatuaggio del nipote

Il padre di Flavio, Stefano, ex tennista professionista, è di Roma. Per un periodo, quando aveva 17 anni, si allenava al circolo dell’Ugolino: «Affittò un appartamento nel nostro condominio — racconta zio Alessandro — Abitava sotto di noi e conobbe mia sorella, che all’epoca aveva 15 anni».

Scoccò subito l’amore e a 21 anni Francesca era incinta: «Il bambino è nato a Firenze. È rimasto a Strada fino a un anno e mezzo, poi mia sorella e mio cognato si sono trasferiti a Roma. Flavio ha iniziato a praticare tennis a 3 anni e fino a 13 giocava pure a calcio: lo sport non gli consentiva di tornare spesso, ma è rimasto molto attaccato a me, alla nonna, alla bisnonna Licia, che ha 93 anni, e a zio Fabio, il fratello di mia madre».

Quando Flavio passa da Strada in Chianti si serve alla macelleria Secci: «Anche il macellaio è un suo fan. Ci piace fare qualche grigliata e una volta, anni fa, Flavio partecipò pure alla sfilata dei cinque rioni del paese:». E il giglio? «Non è dedicato né a mia sorella, né a una simpatia per la Fiorentina. È per la città. Ha Firenze nel cuore». Lo riporta il Corriere Fiorentino.

