Notizie Cobolli Fiorentina

Brescianini alla Fiorentina avrà la numero 4 di Bove. Cobolli commenta con due emoji in lacrime
09 gennaio 2026 15:37
Zio Cobolli: “Tatuaggio del giglio? È per la città, ha Firenze nel cuore”
26 novembre 2025 09:43
Cobolli: "Bove? Mi ha fatto capire che non bisogna dare per scontata la fortuna di fare quello che si ama"
22 novembre 2025 09:56
Cobolli festeggia con Bove i quarti di finale a Wimbledon: "Contento di averlo qua con me"
07 luglio 2025 19:39
Il tennista Cobolli racconta: "Tra me e Bove amicizia speciale, siamo cresciuti insieme tra calcio e tennis"
03 maggio 2025 21:41
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