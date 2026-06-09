Dal Roland Garros al Calcio Storico, Cobolli sarà il Magnifico Messere

Cobolli è cresciuto a Roma, ma nel cuore ha un po' di Firenze essendoci nato

Anche se è cresciuto a Roma, Flavio Cobolli ha un po’ di Firenze nel cuore, essendo nato nel capoluogo toscano. Ora sta per immergersi in un’esperienza profondamente fiorentina come quella del “Magnifico Messere” della finale del Calcio Storico del 24 giugno. Il tennista, grande protagonista della finale del Roland Garros, passa così dalla terra rossa al sabbione di piazza Santa Croce.

Riguardo al torneo cresce l’attesa per l’inizio delle sfide: la prima semifinale si giocherà sabato 13 giugno e vedrà di fronte i Rossi di Santa Maria Novella e i Verdi di San Giovanni. Sabato 14 giugno sarà invece la volta dei Bianchi di Santo Spirito e degli Azzurri di Santa Croce. La finale si disputerà martedì 24 giugno. Tutte le partite avranno inizio alle ore 18. Lo scrive La Nazione.