Brescianini alla Fiorentina avrà la numero 4 di Bove. Cobolli commenta con due emoji in lacrime

Il nuovo giocatore della Fiorentina, Marco Brescianini, ha scelto di vestire la maglia numero 4 che fa risorgere molti ricordi nei tifosi Viola. Questo numero di maglia era di Edoardo Bove ex centroca...

Il nuovo giocatore della Fiorentina, Marco Brescianini, ha scelto di vestire la maglia numero 4 che fa risorgere molti ricordi nei tifosi Viola. Questo numero di maglia era di Edoardo Bove ex centrocampista della Fiorentina che si è dovuto fermare nel calcio professionistico Italiano per un problema cardiaco. A rendere tutto più emotivo è la reazione di Flavio Cobolli: due emoji in lacrime, poche ma chiarissime, pubblicate sui social. Cobolli e Bove sono amici fin dall’infanzia, cresciuti insieme per una vita. Vedere un altro calciatore indossare la stessa maglia e lo stesso numero di Edoardo non è solo una normale dinamica del calcio, ma un colpo al cuore per chi a quel numero associa ricordi, sacrifici e un legame profondo.