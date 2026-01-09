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Brescianini alla Fiorentina avrà la numero 4 di Bove. Cobolli commenta con due emoji in lacrime

Il nuovo giocatore della Fiorentina, Marco Brescianini, ha scelto di vestire la maglia numero 4 che fa risorgere molti ricordi nei tifosi Viola. Questo numero di maglia era di Edoardo Bove ex centroca...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 gennaio 2026 15:37
Brescianini alla Fiorentina avrà la numero 4 di Bove. Cobolli commenta con due emoji in lacrime -
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Il nuovo giocatore della Fiorentina, Marco Brescianini, ha scelto di vestire la maglia numero 4 che fa risorgere molti ricordi nei tifosi Viola. Questo numero di maglia era di Edoardo Bove ex centrocampista della Fiorentina che si è dovuto fermare nel calcio professionistico Italiano per un problema cardiaco. A rendere tutto più emotivo è la reazione di Flavio Cobolli: due emoji in lacrime, poche ma chiarissime, pubblicate sui social. Cobolli e Bove sono amici fin dall’infanzia, cresciuti insieme per una vita. Vedere un altro calciatore indossare la stessa maglia e lo stesso numero di Edoardo non è solo una normale dinamica del calcio, ma un colpo al cuore per chi a quel numero associa ricordi, sacrifici e un legame profondo. 

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