Il tennista Cobolli racconta: “Tra me e Bove amicizia speciale, siamo cresciuti insieme tra calcio e tennis”

Il tennista Flavio Cobolli, grande amico di Edoardo Bove, era presente oggi all’evento per annunciare la partnership tra la Boreale – società in cui Bove ha mosso i primi passi – e la Fiorentina. Di seguito le sue parole ai microfoni di TMW:

Cosa rappresenta per te l’amicizia con Edoardo Bove?

“E’ speciale, siamo cresciuti insieme su un altro campo con la terra rossa però poi ci siamo uniti nella stessa squadra a calcio. Un’amicizia che dura da tanto tempo, siamo molto uniti sia dentro nel campo che fuori: io sul campo da tennis e lui da calcio. Ci salvaguardiamo e ci sosteniamo a vicenda”.

Sei più forte te sul campo da calcio o lui sul campo da tennis?

“Io sul campo da calcio”.

Tu sei un grande tifoso della Roma: domani c’è una partita importantissima per la squadra di Ranieri, contro la Fiorentina di Edoardo. Che gara ti aspetti?

“Sicuramente una partita molto difficile, il calendario delle ultime giornate non ci premia. Stiamo facendo un girone di ritorno importante, la squadra secondo me sta bene e siamo motivati per raggiungere l’obiettivo che tutti noi sogniamo dopo una stagione così complicata per come era partita. Sono fiducioso per domani, andrò allo stadio e sosterrò come un tifoso vero”.

Siamo in un periodo di Internazionali: cosa rappresenta per te da romano e come sta procedendo?

“Ho iniziato ieri ad allenarmi sui campi, è sempre bello e speciale tornare a questo torneo. Lo aspettiamo tutto l’anno, essere qui è una cosa veramente bella ed emozionante. Sono fiducioso ed entusiasta di iniziare. Abbiamo bisogno del supporto dei tifosi e spero di iniziare il prima possibile, così la pressione che abbiamo tutti noi sciola via”.