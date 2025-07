Cobolli festeggia con Bove i quarti di finale a Wimbledon: “Contento di averlo qua con me”

Flavio Cobolli ha parlato in conferenza stampa a margine del suo successo su Marin Cilic. Una partita che gli ha regalato il primo quarto di finale Slam della carriera. Impossibile però non ripartire dalle emozioni del finale, con l’abbraccio congiunto al fratello Guglielmo e all’amico Edoardo Bove. Così Cobolli: “Edo è dal primo giorno di torneo che mi dice che sarei arrivato a lunedì e che poi sarebbe venuto qui. Ho avuto la fortuna di averlo qui con me oggi. Sarà qui con me anche per la prossima partita, quindi oggi festeggeremo la vittoria tutti insieme. Abbiamo un gruppo grande. Io sono abituato ad avere tante persone intorno, che mi sostengono e stanno con me in questo tipo di tornei. Siamo tutti insieme a casa, ci divertiamo e per me averli qua è una sensazione fantastica e che mi lascia tranquillo fuori dal campo. Mi diverto, così dopo rendo meglio in campo. Sono molto contento di averli, davvero. Poi mio fratello è sempre stato con me, è una persona speciale, oggi si è fatto un po’ prendere dalle emozioni ma credo che sia normale. È una cosa che l’ha colpito, ma ha colpito un po’ tutti noi”. Lo riporta Eurosport.