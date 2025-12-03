Firenze con la Fiorentina: il richiamo potente della Curva Fiesole in un momento decisivo

La Curva Fiesole, in vista della delicata e per certi versi già decisiva sfida di Sabato al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo, ha lanciato un appello forte e chiaro a tutto il popolo viola, invitando ogni tifoso della Fiorentina a unirsi in un momento decisivo. L’annuncio è arrivato attraverso i canali social ufficiali del tifo organizzato, dove è stato pubblicato un comunicato carico di passione e senso di appartenenza.

Nel messaggio diffuso, la Curva richiama con forza lo spirito dell’inno viola: “‘Nell’ora di sconforto e di vittoria’ recita il nostro inno… L’amore incondizionato per la nostra maglia non conosce limiti, Firenze, come sempre ha fatto, risponderà presente con fierezza ed orgoglio per uscire da questa situazione“.

Parole che ribadiscono un concetto chiaro: nei momenti difficili è necessario compattarsi, riscoprire l’orgoglio cittadino e sostenere la squadra con ancora più energia. La Curva Fiesole invita dunque i tifosi a ritrovare quella forza collettiva che da sempre contraddistingue la tifoseria viola e che può diventare un elemento decisivo per rialzarsi.

Il comunicato prosegue con un invito concreto, trasformando l’appello emotivo in un gesto tangibile di vicinanza: “Sabato tutti Reggio Emilia con una sciarpa e una bandiera, uniti e compatti verso un unico obiettivo: la VITTORIA!”. Un vero e proprio manifesto di fede sportiva, che mira a colorare il settore ospiti e a far sentire il calore di Firenze anche lontano dal Franchi. L’obiettivo è uno solo: sostenere la squadra, ritrovare entusiasmo e dimostrare ancora una volta cosa significa essere parte della grande famiglia viola.