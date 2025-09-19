"La Fiorentina non convince su niente: mercato discutibile e Pioli non si dimostra un fattore"

Il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni critica il lavoro svolto finora dal tecnico viola e mette in discussione il mercato

Stefano Impallomeni, ex calciatore e oggi giornalista, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, parlando anche della delicata sfida di domenica al Franchi tra Fiorentina e Como. Il suo giudizio nei confronti della squadra viola è stato piuttosto duro, sia per quanto riguarda il rendimento che il mercato estivo:

“La Fiorentina non convince su niente. Tra Como e Pisa deve fare 4-6 punti, perché poi ha un ciclo terrificante. Sorprende il ritardo clamoroso di questo lavoro. E mi dispiace molto, perché pensavo che Pioli potesse essere un fattore".

L’ex centrocampista ha poi sollevato dubbi sulla campagna acquisti condotta dal club:

“Ci sono tanti dubbi, poi ultimo mi chiedo: è stata convincente la campagna acquisti? Mi sembra come quella di Giuntoli alla Juve lo scorso anno. Ci sono dei giocatori da accendere e attendere ancora, e Firenze non aspetta tanto”