1 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 12:51

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Esplode la rabbia della Fiesole, Firenze tappezzata di striscioni: “Vi dovete svegliare, la pazienza è finita”

Redazione

1 Novembre · 10:42

Aggiornamento: 1 Novembre 2025 · 10:42

La situazione in casa Fiorentina si fa sempre più critica, con la squadra di Pioli penultima con appena 4 punti in 9 giornate e il peggior avvia della storia della Serie A. Ad incendiare il clima nella notte ci ha pensato la curva Fiesole che ha tappezzato di striscioni Firenze. Una contestazione praticamente inevitabile visto il momento e le prestazioni della Fiorentina e le promesse di inizio stagione. 3 gli striscioni principali, il primo recita:  “Società, giocatori e allenatore: la pazienza è finita, il tempo sta per scadere.”

Un altro ancora: “Questa città non può più tollerare, la pazienza è finita.” Poi ancora: “Squadra, allenatore e società siete la vergogna di questa città.”. Queste le foto degli striscioni pubblicate da Firenze e dintorni

 

