“Portare la Fiorentina sul baratro e diventare la peggiore proprietà di sempre, perché?”

Massimo Basile, giornalista fiorentino e corrispondente da New York, scuote l’ambiente viola con un post dal tono durissimo pubblicato sul proprio profilo Facebook. Un grido d’allarme che diventa anche un atto d’accusa nei confronti dell’attuale proprietà della Fiorentina, colpevole, secondo Basile, di aver tradito ogni promessa fatta al momento dell’arrivo in città.

«Prendere una società per fare soldi, dopo aver parlato i primi sei mesi di altro – passione, sport, vittorie – e portarla sul baratro, distruggendone il valore, perdendo l’unica cosa che per loro conta, i soldi, e tutto questo per passare alla storia come la peggiore proprietà di sempre, nella peggiore versione di Firenze di sempre. Non lo capirò mai.»

Parole pesantissime, che fotografano lo stato d’animo di una parte crescente della tifoseria viola, frustrata da risultati deludenti e da una sensazione di declino strutturale che va ben olre la classifica. Il post di Basile alimenta un dibattito acceso sulla direzione del club, in un momento sportivamente e simbolicamente delicatissimo per Firenze.