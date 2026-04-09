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Paratici non ha dubbi: “Brand Como? Bellissimo ma vogliamo mettere con Firenze? Non scherziamo”

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Paratici non ha dubbi: “Brand Como? Bellissimo ma vogliamo mettere con Firenze? Non scherziamo”

Redazione

9 Aprile · 09:09

Aggiornamento: 9 Aprile 2026 · 09:09

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"Le conoscenze che ho acquisito secondo me possono fare la differenza in Serie A"

Fabio Paratici, ds della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera: “Creazione Under 23? Deve farlo, col Viola Park. E deve svilupparsi in ogni possibile direzione. Apprezzo molto il business che sta dietro al Como, questo sviluppo del brand del lago, in effetti un luogo bellissimo. Ma, ehm, vogliamo mettere con Firenze? Fi-ren-ze. Non scherziamo. Le potenzialità sono immense, sono qui per sfruttare le conoscenze che ho acquisito. E si, secondo me in Serie A possono fare la differenza”.

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