Restyling Franchi, i lavori alla tribuna procedono anche di notte. La nuova curva Fiesole ad inizio 2026

Durante l’estate i lavori di ristrutturazione dello stadio Franchi andranno avanti senza gli stop causati dalle partite della Fiorentina. Quattro mesi con l’impianto a disposizione delle ditte fino a metà settembre. Si lavora anche di notte, perché è in corso il restauro della pensilina di Nervi e col caldo estivo sul tetto della tribuna, di giorno, si raggiungono temperature talmente elevate da mettere a serio rischio di colpo di calore gli operai.

In queste settimane stanno prendendo forma i setti della nuova curva Fiesole che sorreggeranno le gradinate, si interviene anche sui parterre (lato Fiesole) di Maratona e Tribuna. Il cantiere per la stagione 2025-26 rimarrà lo stesso della passata, ma durante l’estate si interviene anche al restauro conservativo della torre di Maratona. Per metà settembre il restauro della copertura della Tribuna dovrà essere ultimato (adesso dove siede il pubblico ci sono le impalcature). Per il 2025-26 il cantiere avrà la stessa configurazione, ma man mano che la stagione dei viola andrà avanti, il pubblico che occuperà gli spalti vedrà progressivamente sorgere la nuova curva Fiesole, che con 10.061 posti a sedere accoglierà i tifosi dal campionato 2026-27. Lo scrive il Corriere Fiorentino.