Corriere Fiorentino rivela: “Oggi in Fiesole verrà montata la maxi trave. I lavori al Franchi accelerano”

Ieri a Firenze visita dei rappresentanti della Uefa e della Figc per verificare lo stato di avanzamento dei lavori allo stadio Franchi per la candidatura a Euro 2032. Un sopralluogo «sul campo», dopo quanto illustrato lo scorso novembre a Nyon presso la sede dell’Uefa. L’incontro (al quale hanno preso parte la sindaca Sara Funaro, l’assessora allo sport Letizia Perini, il responsabile del progetto per il Comune ing. Alessandro Dreoni, Fabrizio Sanna per la Fiorentina, i progettisti di Arup, la delegazione Uefa con Martin Kallen, Michele Uva, Andreas Mex Schaer e la delegazione Figc con Antonio Talarico, Giovanni Spitaleri e Matteo Galdelli), oltre al sopralluogo ai cantieri allo stadio, è servito per verificare le aree limitrofe al Franchi dove saranno allestiti gli spazi per l’hospitality, perché un evento come i campionati di calcio continentali necessita di opportune strutture e servizi per il pubblico che arriverà a Firenze, se sarà scelta come una delle sedi tra le altre città italiane candidate.

Il dialogo, si spiega dal Comune, proseguirà «fino ad arrivare al momento della presentazione della candidatura di Firenze alla manifestazione sportiva, che dovrà avvenire entro la fine di luglio 2026». Intanto i lavori al Franchi accelerano anche dal punto di vista del colpo d’occhio. L’area esterna di cantiere in queste settimane si è via via riempita degli elementi prefabbricati che andranno a comporre la struttura che sorreggerà i gradoni della nuova curva Fiesole e ieri fervevano i preparativi per consentire, oggi, il montaggio della prima trave in acciaio. Si tratta di un prefabbricato a forma di triangolo scaleno, sormontato da dei «denti» dove poggeranno i gradoni della nuova Fiesole (già completati in stabilimento al 60%). Per «varare» queste travi verrà impiegata una enorme autogru con un ampio «sbraccio», che potrà spostarsi all’esterno dello stadio e via via posizionare i prefabbricati.

Sul cantiere «a oggi siamo nei tempi ma continueremo a monitorare per vedere anche di accelerare», ha detto ieri la sindaca Funaro, ricordando che, come ha spiegato lunedì in Consiglio comunale l’assessora allo sport Perini, «su alcune lavorazioni siamo in anticipo rispetto al cronoprogramma». Lo riporta il Corriere Fiorentino.